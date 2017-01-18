Eller Marlene Griffin Royal
Eller Marlene Griffin Royal, 69, of Millers Creek, passed away on Tuesday January 18, 2017.
Eller was born on Thursday, February 13, 1947, in Wilkes, to Forrester S. Griffin and Lillian Flowerbelle Adams.
Eller is survived by her daughter, Patricia Garris of Hays; a son, Jeff Finney of Millers Creek; sisters, Jessie Canter of Taylorsville, and Betty Nelson of Hays; and a brother, HD Morton of Mulberry.
Memorial Services will be held at a later date.
In lieu of flowers, memorial donations may be given to: American Cancer Society, PO Box 22478, Oklahoma City, OK; or American Heart Association, 7029 Albert Pick Rd Ste. 200, Greensboro, NC 27409.
Condolences may be sent to: www.adamsfunerals.com.
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Hazel Elizabeth White Cagle
Lula Margie Marie Deal Hall
Paula Lynn Teague
Daniel Ray Adkins
Adeline Ann Rogers & Miles Guy Rogers
Marjorie Ruth Wike Giffin (Margie)
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Judy Lane Bowers Miller Meadows
Laura Syretha Bennett
Berlene Lail Jarvis
Marjorie Moose Friday
Leslie “Les” Allen Price
Nancy Catherine Lackey Lackey
Billy Brown Gettys
Ardna Lucille Michael Johnson
Kayden Shane Vanover
Sylvia Jean Wise
Alfred Eugene Andrews, Sr.
Arthur “Hugh” Childers
Hill Franklin Pennell
Coke William Harrelson, Jr.
Mary Frances Bevis Stephens
Enis Earlene Mills Blanton
Billy Wayne Reid
Royde Lonas Kerley
Joel Edward Blackburn
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