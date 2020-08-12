WANTED
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TIMBER WANTED – Pine or hardwood, 10 acres or more. Select or clear cut. Shaver Wood Products, Inc. Call 704-278-9291 or email: [email protected]
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TIMBER WANTED — Now buying timber, large & small tracts, all timber considered, hardwood or pine. Also, will clean land & lots with timber or without. TEAGUE LOGGING & LUMBER, 828-612-4205.
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I BUY OLD MILITARY ITEMS FROM THE CIVIL WAR, WW1, WW2, KOREA, AND VIETNAM WARS. UNIFORMS, BADGES, MEDALS, HATS, HELMETS, KNIVES, SWORDS, WEAPONS, PHOTOS, EQUIPMENT, ETC. I ALSO BUY OLD LARGE STAMP AND COIN COLLECTIONS & PAPER MONEY FROM MOST ALL COUNTRIES. ALSO OLD POCKET WATCH AND WRISTWATCH COLLECTIONS, ANTIQUE PHOTOS, LETTERS, AND MORE. DISCRETION AND CONFIDENTIALITY ASSURED. CALL OR TEXT STEVE 336-692-8156.