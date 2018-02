Lenoir-Rhyne Football Signs First 37 Players For The 2018 Campaign

Alexander’s Anderson in first recruiting class under Drew Cronic



Hickory, N.C. – The Lenoir-Rhyne University Football Team signed the first 37 student-athletes for the 2018 campaign, first-year Head Coach Drew Cronic announced Wednesday.

The breakdown by states is as follows: Georgia (19), North Carolina (15), South Carolina (one), Tennessee (one) and Alabama (one).

Lenoir-Rhyne Football – 2018 Signees

Name Pos. Ht. Wt. Hometown (High School)

Holden Aldridge OL 6-4 285 Hickory, N.C. (Fred T. Foard HS)

Gunnar Anderson QB 6-1 190 Taylorsville, N.C. (Alexander Central HS)

Tre’Dorion Arnold DL 6-2 250 Greenville, S.C. (Greenville HS)

Tate Beaver LB 6-1 200 Newton, N.C. (Fred T. Foard HS)

A.J. Bell QB 6-3 160 Folkston, Ga. (Charlton County HS)

Warren Bell RB 5-10 230 Fayetteville, Ga. (Scotland County HS)

Raja Bradley RB 5-9 200 Waycross, Ga. (Ware County HS)

Ryan Carter WR 5-10 195 Ringgold, Ga. (Heritage HS)

Caine Crews RB 5-8 180 Brunswick, Ga. (Glynn Acad.)

Malik Dassie DB 5-7 170 Sylvester, Ga. (Worth County HS)

Phillip Davis DL 6-0 300 Belmont, N.C. (South Point HS)

Jam’l Dillard DE 6-3 225 Warner Robins, Ga. (Warner Robins HS)

Kurtis Feanny OL 6-1 270 Cartersville, Ga. (Woodland HS)

Devante Ford DB 5-10 190 Newnan, Ga. (East Coweta HS)

Myles Gadson OLB 5-11 200 Loganville, Ga. (Loganville HS)

Noah Haney DL 5-10 215 Lenoir, N.C. (Hibriten HS)

Ja’Luntray Hatcher DB 6-0 185 Griffin, Ga. (Griffin HS)

Bryce Heidinger OL 6-4 255 Raleigh, N.C. (Heritage HS)

Myles Jackson OLB 5-11 200 Kennesaw, Ga. (Kennesaw Mountain HS)

Jaelon Maxie RB 5-9 215 Winston-Salem, N.C. (East Forsyth HS)

Keygan Mayfield CB 5-10 165 Newton, N.C. (Maiden HS)

Blake Myers OLB 6-2 255 Brentwood, Tenn. (Brentwood HS)

Nate Monroe RB 5-8 170 Hudson, N.C. (South Caldwell HS)

Zeke Nance DL 6-3 220 Calhoun, Ga. (Calhoun HS)

J.P. Palmer DB 5-10 170 Townsend, Ga. (McIntosh County HS)

Cameron Parker OL 6-1 260 Clyde, N.C. (Tuscola HS)

Phillip Shukis TE 6-2 200 Boone, N.C. (Watauga HS)

Ernie Squarles WR 5-8 170 Newton, N.C. (Newton-Conover HS)

Javoris Smith DB 5-8 160 Dry Branch, Ga. (Southwest Macon HS)

Drake Starks TE 6-3 230 Ringgold, Ga. (Ringgold HS)

Jaekwon Staton WR 5-10 165 Hickory, N.C. (Hickory HS)

Holden Straughan DL/LS 6-0 175 Cherokee, N.C. (Cherokee HS)

Ameen Stevens RB 5-9 230 Savannah, Ga. (Jenkins HS)

Charles Tassinari DL 6-1 230 Lenoir, N.C. (Hibriten HS)

Malik Taylor DB 5-9 180 Griffin, Ga. (Griffin HS)

Kendrick Wade LB 5-11 200 Quitman, Ga. (Brooks County HS)

Rashad Yelding DL 6-0 260 Daphne, Ala. (Daphne HS)